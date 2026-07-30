वर्ष 2030 तक देशभर से बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य : एनसीडब्ल्यू
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। साथ ही 2023 में इसके मामलों में 10% की कमी लाने का भी लक्ष्य है। बाल विवाह की औसत दर 23.3% है, और त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल में यह सबसे ज्यादा है।
अगरतला, एजेंसी। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने गुरुवार को कहा कि आयोग ने वर्ष 2030 तक पूरे देश से बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही इस साल के भीतर इसके मामलों में 10 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य भी तय किया है। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 23.3 प्रतिशत है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में इसकी दर सबसे ज्यादा है। यहां 40 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। अगरतला में राहटकर ने बाल तस्करी, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट और महिला कल्याण पर कई बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम किए।
उन्होंने बाल विवाह को एक गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि सरकारी एजेंसियां राज्य में इस समस्या से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है।
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