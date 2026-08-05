मासूम से दुष्कर्म की घटना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त

बस्ती, निज संवाददाता। जिले के लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में करीब 14 माह पूर्व पांच वर्षीय बालिका संग दुष्कर्म व हत्या की वारदात को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार ने सख्त रूप अपनाया है। पीड़ित पक्ष ने इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग आयोग से की है। इसे संज्ञान लेते हुए आयोग ने डीएम बस्ती व एसपी बस्ती को लालगंज थाने में दर्ज मुकदमे की प्रगति की पूरी रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में अब तक की गई कार्रवाई के साथ ही मुआवजे से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। आयोग स्तर से डीएम व एसपी को जारी नोटिस में 15 दिनों के भीतर सभी तथ्यों के साथ ब्योरा उपलब्ध कराने या व्यक्ति रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है。

जांच की स्थिति

लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में घटित इस घटना में अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। लंबी जांच व पूछताछ की प्रक्रिया के बाद भी आरोपितों का पता लगाने में पुलिस नाकाम रही है। यह मुकदमा थाने से एसआईटी में स्थानांतरित किया जा चुका है। निष्पक्ष जांच न होने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की मां ने 20 जुलाई को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार को पत्र लिखा। इसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने डीएम व एसपी को नोटिस जारी किया है। 31 जुलाई को जारी नोटिस के माध्यम से लालगंज थानाक्षेत्र में हुई घटना के संबंध में पूरा ब्योरा तलब किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही अब तक इस प्रकरण में गिरफ्तारी समेत जांच की स्थिति के बारे में आयोग ने जानकारी मांगी है। साथ ही पीड़िता के आश्रितों को दी गई मुआवजे की राशि के बारे में भी जानकारी चाही है। इन सभी तथ्यों से अवगत कराने के लिए 15 दिनों की मोहलत प्रदान की गई है।