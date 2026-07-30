राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन कुजू क्षेत्रीय कमेटी की बैठक तोपा में आयोजित
सीसीएल तोपा परियोजना में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की बैठक हुई, जिसमें राजेश्वर गंझू ने अध्यक्षता की। सचिव कुमार महेश सिंह ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई और यूनियन से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने मजदूरों को झोला छाप यूनियन से सावधान रहने की सलाह दी।
कुजू, निज प्रतिनिधि। सीसीएल तोपा परियोजना के सामुदायिक भवन परिसर में बुधवार को राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन कुजू क्षेत्रीय कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता राजेश्वर गंझू व संचालन राजेश यादव ने किया। इस दौरान यूनियन के सीसीएल जोनल कमेटी सचिव कुमार महेश सिंह उपस्थित हुए। उनका स्वागत शॉल ओढ़ाकर व फूलमाला पहनाकर किया गया। इस दौरान दूसरे यूनियन से आए कई मजदूर कर्मियों का उन्होंने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही सदस्यता दिलाई गई। अपने संबोधन में कुमार महेश सिंह ने कहा कि मजदूर हितों की रक्षा के लिए जीवन का हर सांस समर्पित है। यूनियन के पूर्व के नेताओं के त्याग तपस्या और बलिदान के बदौलत कोयला मजदूरों का जीवन स्तर सुधरा तो उन्हें उनका वाजिब हक मिला इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती।
उन्होंने कोयला मजदूरों को सचेत करते हुए कहा कि झोला छाप यूनियन से बचें और अपने साथियों को भी बचाएं। तभी आपका और कंपनी का भला होगा। कहा इंटक का एक इतिहास रहा है इसे हर हाल में कायम रखना है। उन्होंने कहा कि वे चौबीसों घंटे मजदूरों के सेवार्थ तत्पर हैं। मजदूरों को आंख दिखाने की हिमाकत करने वाली किसी भी ताकत को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कहा अब जीना और मरना कांग्रेस और इंटक में ही है।बाद में उन्होंने मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तोपा परियोजना पदाधिकारी से मुलाकात किया। मौके पर यूनियन के कुजू क्षेत्रीय अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, तोपा अध्यक्ष राज कुमार, तोपा सचिव जयनाथ महतो, सुरेश्वर तिवारी, क्षेत्रीय सह सचिव हेमन्त सिंह, एनामुल अंसारी, तारकेश्वर साव, मो याशिल अंसारी, निशांत सिंह, सुदेश उरांव, संतोष कुमार, एस के सिंह, रोहन महतो, जितेन्द्र कुमार प्रसाद, कुंवर महतो, नसीम अंसारी, युगल किशोर महतो, जतरू बैठा, मनौवर आजाद, विकास कुमार, जावेद हुसैन, प्रदीप सिंह, धनंजय मिश्रा, लक्ष्मी पांडेय, समेत अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।
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