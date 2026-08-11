2201 बच्चों ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए प्रोजेक्ट किया अपलोड
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सूबे के 2201 बच्चों ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया है। जिले के 41 बच्चों ने अपना आइडिया विभाग के पोर्टल पर डाला है।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सूबे के 2201 बच्चों ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया है। जिले के 41 बच्चों ने अपना आइडिया विभाग के पोर्टल पर डाला है।
जिलों का रजिस्ट्रेशन आंकड़ा
सबसे अधिक बेगूसराय के 323 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे नंबर पर प.चंपारण है। यहां के 166 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मुजफ्फरपुर के 41 बच्चों ने अपना आइडिया अपलोड किया है। सबसे खराब स्थिति मधुबनी की है। यहां के महज दो बच्चे का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। समस्तीपुर समेत 8 जिले ऐसे हैं, जहां 20 से भी कम बच्चों का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है।
प्रोजेक्ट्स पर आइडिया
कीटनाशक का पौधे-जानवर पर असर समेत बोतलबंद पानी पर करेंगे सर्वे
जिले के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट को लेकर अलग-अलग आइडिया साझा किया है। विज्ञान शिक्षक शमी अहमद ने बताया कि इसमें कीटनाशक का पौधे व जानवर पर पड़ने वाले असर से लेकर बोतलबंद पानी के प्रभाव का भी बच्चे सर्वे करेंगे। अभी इन चीजों पर अपना आइडिया और प्रोजेक्ट में क्या-क्या करना है, इसे अपलोड किया गया है।
समय सीमा और मदद
दो महीने मिलेगा प्रोजेक्ट पर काम करने का समय
बाल विज्ञान कांग्रेस के समन्वयक डॉ. फुल्गेन पूर्वे ने बताया कि इसबार का विषय विज्ञान में निरंतरता और नवाचार है। अक्टूबर में सर्वे पूरा करके बच्चों को प्रस्तुति देनी है। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों को लगभग दो महीने का समय लगेगा। गाइड शिक्षक इसमें बच्चों की मदद करेंगे。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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