Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समस्या समाधान के लिए प्रोजेक्ट के बारे में दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

पीलीभीत में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा ने स्कूलों से संपर्क किया। 2026 के लिए टिकाऊ पान का विषय बताया गया, जिसमें ऊर्जा, जल, और स्वास्थ्य शामिल हैं। 10 से 17 वर्ष के बच्चों को समस्या समाधान में विज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये कार्यक्रम स्कूल के नियमित और बाहर पढ़ने वाले बच्चों के लिए हैं।

समस्या समाधान के लिए प्रोजेक्ट के बारे में दी जानकारी

पीलीभीत। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक रिसोर्स पर्सन लक्ष्मीकांत शर्मा ने अवध पब्लिक स्कूल, अवध वर्ल्ड स्कूल, सिटी मांटेसरी स्कूल में संपर्क कर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टिकाऊ पान के लिए विज्ञान और नवाचार 2026 का मुख्य विषय है। ऊर्जा, जल, भोजन कृषि और स्वास्थ्य, टिकाऊ पान के लिए भारतीय ज्ञान प्राणियों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन आदि उप विषयों में बांटा गया है। 10 से 17 वर्ष आयु के बीच के बच्चे जो नियमित स्कूल जाते हैं। स्कूल प्रणाली से बाहर हैं। स्कूल छोड़ दिया है। सभी के लिए यह कार्यक्रम है।

अपने आसपास की समस्याओं को जाने - समझे एवं विज्ञान के साथ समस्याओं को हल करने की दिशा में सीखने समझने का प्रयास करें। इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में श्रेष्ठ आइडिया पंजीकरण करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान प्रबंध निदेशक आशीष मिश्रा, प्रधानाचार्य आरती मिश्रा, सुरेश कौशल आदि ने विचार व्यक्त किए।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।