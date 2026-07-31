विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन को समृद्ध बनाना है
राष्ट्रीय रसायन दिवस नई पीढ़ी में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने का है अवसर, स्थानीय स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, प्रख्यात वैज्ञानिक एवं स्वदेशी उद्योग आंदोलन के अग्रदूत...
राष्ट्रीय रसायन दिवस नई पीढ़ी में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने का है अवसर स्वामी सहजानंद कॉलेज में प्रसिद्ध रसायन शास्त्री पीसी राय की जयंती पर हुआ व्याख्यान जहानाबाद, नगर संवाददाता। स्थानीय स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, प्रख्यात वैज्ञानिक एवं स्वदेशी उद्योग आंदोलन के अग्रदूत आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर केंद्र एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय रसायन विज्ञान में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की विरासत विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन राजकुमारी सभागार में हुआ। संगोष्ठी में शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की सहभागिता रही।
नई पीढ़ी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण
सामान्य प्रश्न
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