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रसायन विज्ञान में एआई की बढ़ी भूमिका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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राजीव रंजन झा, दरभंगा। लनामिवि के पीजी रसायन विज्ञान विभाग की ओर से राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस पर भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ‘एआई एंड केमेस्ट्री : पार्टनरशिप शेपिंग आवर फ्यूचर’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

रसायन विज्ञान में एआई की बढ़ी भूमिका

राजीव रंजन झा,दरभंगा। लनामिवि के पीजी रसायन विज्ञान विभाग की ओर से राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस पर भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ‘एआई एंड केमेस्ट्री : पार्टनरशिप शेपिंग आवर फ्यूचर’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं एवं शोधार्थियों ने भाग लेते हुए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की वर्तमान एवं भावी भूमिका पर विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान संकायाध्यक्ष एवं पीजी रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. दिलीप कुमार चौधरी ने की。

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प्रतियोगिता में भागीदारी

प्रतियोगिता में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज नई औषधियों की खोज, आणविक अभिकल्पन, रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्वानुमान, स्पेक्ट्रल विश्लेषण, पदार्थ विज्ञान तथा सतत रसायन विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि एआई और रसायन विज्ञान का समन्वय भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करेगा। अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. चौधरी ने कहा कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने भारतीय रसायन विज्ञान को आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अनुसंधान की सुदृढ़ परंपरा प्रदान की। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रसायन विज्ञान का समन्वय वैज्ञानिक अनुसंधान की गति और गुणवत्ता दोनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भविष्य का विज्ञान बहुविषयी दृष्टिकोण पर आधारित होगा, जिसमें एआई सशक्त सहयोगी के रूप में उभरेगा।

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स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन

स्वागत भाषण प्रो. संजय कुमार चौधरी ने दिया। उन्होंने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के वैज्ञानिक योगदान, राष्ट्रनिर्माण में उनकी भूमिका तथा भारतीय वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाने में युवाओं की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. अभिषेक राय ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मोनी शर्मा ने किया। मौके पर विभाग के शिक्षक डॉ. सोनू राम शंकर, डॉ. अनिन्द्र शर्मा एवं डॉ. मुकेश कुमार शर्मा सहित शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस कब मनाया गया?
राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती पर मनाया गया।
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