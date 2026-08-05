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पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को बनाएं जीवन का हिस्सा: डॉ. राउत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के रसायन विज्ञान विभाग ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती पर राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस मनाया। कार्यक्रम में उद्योग विशेषज्ञों ने छात्रों को रसायन विज्ञान की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के महत्व के बारे में जानकारी दी।

पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को बनाएं जीवन का हिस्सा: डॉ. राउत

रांची, विशेष संवाददाता। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) के रसायन विज्ञान विभाग की ओर से आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती के अवसर पर बुधवार को राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रो सारंग मेढेकर, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो मनोज कुमार, प्राकृतिक विज्ञान संकाय के डीन प्रो मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष प्रो अरुण कुमार पाढ़ी, विभाग के प्राध्यापक व बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में टाटा पिगमेंट्स के प्रबंध निदेशक सरोज कुमार बनर्जी और टाटा स्टील के अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) विभाग के प्रमुख डॉ तपन कुमार राउत ने विद्यार्थियों को उद्योगों में रसायन विज्ञान की बढ़ती उपयोगिता से अवगत कराया।

उन्होंने पिगमेंट्स के निर्माण, उनके औद्योगिक उपयोग और उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।डॉ तपन कुमार राउत ने लौह अयस्क से इस्पात निर्माण तक की आधुनिक प्रक्रियाओं, अनुसंधान व विकास की भूमिका और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान ही उद्योगों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को नई दिशा देता है। विभागाध्यक्ष प्रो अरुण कुमार पाढ़ी ने अतिथियों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को विद्यार्थियों ने अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया।

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