2027 जनगणना की तैयारी तेज, फील्ड अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा
-बीडीओ की जानकारी : प्रशिक्षण की समीक्षा कर फील्ड अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश, डेटा मैपिंग पर जोर: बीडीओ ने बताया कि सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को राजस्व ग्रामवार पंचायत क्षेत्रों का...
-बीडीओ की जानकारी : प्रशिक्षण की समीक्षा कर फील्ड अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश
डेटा मैपिंग पर जोर
-डेटा मैपिंग : राजस्व ग्रामवार अस्पताल, विद्यालय समेत सार्वजनिक परिसंपत्तियों का होगा सर्वे जगदीशपुर, निज संवाददाता। आगामी 2027 की राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों को लेकर जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में फील्ड अधिकारियों (प्रगणकों व पर्यवेक्षकों) की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीडीओ ने बताया कि पूर्व में दिए गए प्रशिक्षण का रिव्यू किया गया, ताकि जनगणना के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी या व्यावहारिक परेशानी नहीं आए। साथ ही प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
कार्य की समय सीमा
● डेटा मैपिंग पर जोर: बीडीओ ने बताया कि सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को राजस्व ग्रामवार पंचायत क्षेत्रों का भ्रमण कर अस्पताल, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों एवं आधारभूत संरचनाओं का सटीक डेटा संकलित करने और मैपिंग का कार्य करने का निर्देश दिया गया है। ● 31 अगस्त तक पूरा होगा कार्य बीडीओ के अनुसार, एक अगस्त से शुरू हुई समीक्षा एवं मैपिंग की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी की जाएगी। उन्होंने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने तथा जनगणना से संबंधित सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
सामान्य प्रश्न
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