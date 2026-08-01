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मुक्ति निकेतन ने बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने को चलाया जाएगा विशेष अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ट्रैफिकरों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रशासन के सहयोग से कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की

मुक्ति निकेतन ने बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने को चलाया जाएगा विशेष अभियान

कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि। जिले में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी संगठन मुक्ति निकेतन द्वारा बच्चों की ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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जागरूकता कार्यक्रम

साथ ही ट्रैफिकरों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रशासन के सहयोग से कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर एवं हाशिये पर रह रहे परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श इंश्योरिंग ए चाइल्ड राइट्स, पोटेंशियल एंड प्रॉस्पेरिटी के दौरान नेशनल कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग की शुरुआत की गई।

राष्ट्रीय अभियान

इस कार्यक्रम में देश के 782 जिलों से जुड़े 250 से अधिक नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह राष्ट्रव्यापी अभियान वर्ष 2030 तक संचालित किया जाएगा। मुक्ति निकेतन, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है, जो लंबे समय से बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को मानव तस्करी और शोषण से बचाना सबसे बड़ा मानवीय कार्य है।

सरकारी सहयोग

उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा में सामाजिक संगठनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार इस दिशा में उनके प्रयासों को लगातार सहयोग दे रही है। मुक्ति निकेतन के सचिव चिरंजीव कुमार सिंह ने कहा कि मानव तस्करी आज भी गंभीर सामाजिक चुनौती बनी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को नौकरी, बेहतर जीवन और शिक्षा का झांसा देकर ट्रैफिकर उन्हें बंधुआ मजदूरी, भिक्षावृत्ति और यौन शोषण जैसे अपराधों में धकेल देते हैं। इसे रोकने के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा संदिग्ध ट्रैफिकरों की पहचान कर प्रशासन के सहयोग से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।

सामाजिक जिम्मेदारी

साथ ही ट्रैफिकिंग से मुक्त कराए गए बच्चों के समुचित पुनर्वास, शिक्षा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

FAQs

यह अभियान कब शुरू किया गया?
यह अभियान नई दिल्ली में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श के दौरान शुरू किया गया।
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