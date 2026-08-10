कृमि मुक्ति दिवस पर छह लाख से अधिक बच्चों को दवा दी
नोएडा, राजेश शर्मा। राष्ट्रीय मुक्ति अभियान के तहत सोमवार को छह लाख से अधिक बच्चों को अल्बेंडाजोल
नोएडा। राष्ट्रीय मुक्ति अभियान के तहत सोमवार को छह लाख से अधिक बच्चों को अल्बेंडाजोल दवा दी गई। सेक्टर-12 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के बच्चों को दवा खिलाकर अभियान शुरू किया गया। अभियान में छूटे बच्चों को 14 अगस्त को दवा दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर इसके बाद भी अभियान चलाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के अनुसार पेट में कीड़े होने के कारण बच्चों का विकास रुकता है। साथ ही उनकी क्षमता भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि सभी बच्चों को यह दवा दी जानी चाहिए। इस मौके पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनजीत कुमार, सहित कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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