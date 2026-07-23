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राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो के ऐतिहासिक सफर को किया गया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, विशेष संवाददाता आकाशवाणी लखनऊ में गुरुवार को 'राष्ट्रीय प्रसारण दिवस' मनाया गया।

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो के ऐतिहासिक सफर को किया गया याद

लखनऊ, विशेष संवाददाता आकाशवाणी लखनऊ में गुरुवार को 'राष्ट्रीय प्रसारण दिवस' मनाया गया। इसमें डिजिटल युग में रेडियो की प्रासंगिकता और समाज में इसके अतुलनीय योगदान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ की कार्यक्रम प्रमुख सुमोना पाण्डेय ने कहा कि 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई से भारत का पहला संगठित रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इसकी याद में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि रेडियो केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि हर भारतीय की धड़कन है। साथ ही आकाशवाणी लखनऊ वेव्स ओटीटी, न्यूज़ आन एआईआर एप्प पर भी श्रोताओं तक पहुंच रहा है।

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प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित फोन इन कार्यक्रमों, घर आंगन, युवा तरंग,नई उड़ान और लोकायतन समेत विविध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस' के बारे में जानकारी दी गई। एफएम रेनबो पर प्रसारित ‘गुड मॉर्निंग लखनऊ’ कार्यक्रम में पूर्व और वर्तमान वरिष्ठ प्रसारणकर्मियों ने अपने विचार रखें और रेडियो की मोजूदा भूमिका के बारे में बताया।

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