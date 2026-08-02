जिले के सभी प्रखंडों में एक से सात अगस्त तक चलेगा विश्व स्तनपान सप्ताह
-01purn29-स्तनपान सप्ताह को लेकर जरूरी जानकारी देते स्वास्थ्य कर्मी। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, शिशुओं के समु
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक से सात अगस्त तक समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2026 में विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम जीवन की टिकाऊ शुरुआत के लिए स्तनपान, जो तरीका कारगर है उसे और मज़बूत बनाएं रखा गया है। वर्तमान परिवेश में बच्चों को जन्म के बाद से ही पॉकेट वाले दूध पिलाना शुरू कर दिया जाता है और छह महीने के भीतर ही बच्चों को अन्य अतिरिक्त आहार भी खिलाया जाता है, जो बच्चों के विकास के लिए बाधक बन जाता है। बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें छह माह तक केवल स्तनपान और दो साल तक अतिरिक्त आहार के साथ स्तनपान अवश्य कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवजात शिशुओं के परिजनों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि नवजात शिशु बिल्कुल स्वस्थ्य और सुरक्षित रह सकें। सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि मां का दूध शिशु को शारीरिक व मानसिक विकास प्रदान करता है। वहीं उसे डायरिया, निमोनिया और कुपोषण जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाता भी है。
स्तनपान के लाभ
जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान शुरू कराने से शिशु मृत्यु दर में 20 प्रतिशत तक की कमी लायी जा सकती है। छह माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराने से दस्त और निमोनिया के खतरे में क्रमशः 11 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कमी लायी जा सकती है। अधिक समय तक स्तनपान करने वाले बच्चों की बुद्धि उन बच्चों की अपेक्षा तीन पॉइंट अधिक होती है, जिन्हें मां का दूध थोड़े समय के लिए मिलता। इसके अलावा स्तनपान स्तन कैंसर से होने वाली मौत को भी कम करता है।
अभिभावकों की जागरूकता
सिविल सर्जन ने कहा कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माता के साथ पिता की जागरूकता आवश्यक है। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों का सशक्तीकरण एक गतिविधि नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व जांच के दौरान और शिशु के जन्म के समय अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। मां बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान तभी कराती जब उसे एक सक्षम माहौल और पिता, परिवार के साथ समुदायों से आवश्यक सहयोग प्राप्त होता है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें