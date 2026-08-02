जिले के सभी प्रखंडों में एक से सात अगस्त तक चलेगा विश्व स्तनपान सप्ताह

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक से सात अगस्त तक समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2026 में विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम जीवन की टिकाऊ शुरुआत के लिए स्तनपान, जो तरीका कारगर है उसे और मज़बूत बनाएं रखा गया है। वर्तमान परिवेश में बच्चों को जन्म के बाद से ही पॉकेट वाले दूध पिलाना शुरू कर दिया जाता है और छह महीने के भीतर ही बच्चों को अन्य अतिरिक्त आहार भी खिलाया जाता है, जो बच्चों के विकास के लिए बाधक बन जाता है। बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें छह माह तक केवल स्तनपान और दो साल तक अतिरिक्त आहार के साथ स्तनपान अवश्य कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवजात शिशुओं के परिजनों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि नवजात शिशु बिल्कुल स्वस्थ्य और सुरक्षित रह सकें। सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि मां का दूध शिशु को शारीरिक व मानसिक विकास प्रदान करता है। वहीं उसे डायरिया, निमोनिया और कुपोषण जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाता भी है。