ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया, कमर दर्द से बचाव को उपचार-व्यायाम जरूरी

हर वर्ष राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस का उद्देश्य लोगों में हड्डियों, जोड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम मजबूत हड्डियां, मजबूत भारत इस संदेश को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है। अस्थिरोग विभागाध्यक्ष डा. विनोद ने बताया कि बढ़ती उम्र, कैल्शियम एवं विटामिन-डी की कमी, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा तथा असंतुलित खानपान के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया, कमर दर्द और जोड़ों की अन्य बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन समस्याओं से बचाव समय रहते उचित जीवनशैली अपनाकर किया जा सकता है। जनपद स्तर पर भी आजीवन हड्डियों के स्वास्थ्य और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम पर विशेष बल दिया जा रहा है। मजबूत हड्डियों के लिए प्रतिदिन कैल्शियम एवं प्रोटीनयुक्त संतुलित आहार लें। पर्याप्त मात्रा में विटामिन-डी प्राप्त करें तथा नियमित धूप लें। रोज़ कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या व्यायाम करें। धूम्रपान एवं अत्यधिक शराब के सेवन से बचें। विभागाध्यक्ष ने बताया कि ओपीडी में प्रतिदिन 100 से 150 तक लोग जोड़, घुटने, कमर दर्द के उपचार लेने को आ रहे हैं。