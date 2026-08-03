Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुत्तों के हमले में घायल मोर की मौत, ग्रामीणों ने विधि-विधान से दफनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

कुत्तों के हमलों से मृत मोर।कुत्तों के हमले में घायल की मौत, ग्रामीणों नेकुत्तों के हमले में घायल की मौत, ग्रामीणों नेकुत्तों के हमले में घायल की मौत,

कुत्तों के हमले में घायल मोर की मौत, ग्रामीणों ने विधि-विधान से दफनाया

सहपऊ। क्षेत्र के गांव नगला मनी में आवारा कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दुख का माहौल रहा। उन्होंने मोर का विधि-विधान से अंतिम संस्कार करते हुए उसे दफना दिया। जानकारी के अनुसार, गांव में एक मोर पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मोर को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया और तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी।सूचना मिलने पर वन विभाग के वन रक्षक कौशल वर्मा एवं के.पी. मौके पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:Etawah Auraiya News: राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत

उन्होंने घायल मोर का प्राथमिक उपचार किया, मरहम-पट्टी की और उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। मोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने पूरे सम्मान के साथ उसका विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर उसे दफना दिया। वन विभाग ने भी लोगों से वन्यजीवों की सुरक्षा और घायल पक्षियों या जानवरों की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Gridih News: बगोदर: सियार के हमले से घायल मोर ने दम तोड़ा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।