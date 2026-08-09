मूकबधिर कलाकार ने कैनवास पर उतारी सीएम की छवि
प्रयागराज में एनसीजेडसीसी के महात्मा गांधी कला वीथिका में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 'रंग प्रयाग' का उद्घाटन हुआ। बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रो.जीसी त्रिपाठी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में 38 कलाकारों के 65 चित्र प्रदर्शित किए गए, जिसमें विशेष रूप से मूकबधिर कलाकार की कलाकृति को सराहा गया।
प्रयागराज। भारत आर्ट कॉन्क्लेव के तहत एनसीजेडसीसी के महात्मा गांधी कला वीथिका में शनिवार को तीन दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी रंग प्रयाग का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रो.जीसी त्रिपाठी और अतिथियों ने किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कैटलॉग का विमोचन किया। प्रदर्शनी में 38 कलाकारों के 65 चित्रों को प्रदर्शित किया। अतिथियों ने प्रदर्शनी को अवलोकन किया और कलाकारों की रचनात्मकता को सराहा। प्रदर्शनी में मूकबधिक कलाकार राम रघुबीर मिश्र की सीएम योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा के साथ बनाई गयी कलाकृति को दर्शकों ने खूब सराहा। साथ ही प्रदर्शनी में तीन पीढ़ियों के चित्रकारी का संगम दिखा।
इसमे पूर्व प्रधानाचार्य नागेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव उनकी बेटी नीता श्रीवास्तव और नातिन 12वीं की छात्रा ऐन्द्री चित्रांशी के चित्रों ने दर्शकों का ध्यान खींचा।
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