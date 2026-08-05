राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में चित्रकार पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र से सम्मानित

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार की राजधानी पटना स्थित ललित कला अकादमी पटना में आदया आर्ट एण्ड फिल्म के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी- 2026 का आयोजन 3 से 7 अगस्त तक आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मिल्लिया बीएड महाविद्यालय पूर्णिया के सहायक प्राध्यापक चित्रकार ध्रुव कुमार को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उद्घाटन कर्ता के रूप में राज्य बाल श्रम मंत्री अशोक कुमार, भवन निर्माण विभाग के निदेशक विनय कुमार एवं कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्या डॉ. राखी कुमारी के द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में राज्य के सुप्रसिद्ध कलाकार शामिल हुए हैं,जिसमें से कई कलाकार बिहार राज्य के जिला कला संस्कृति पदाधिकारी एवं बिहार शिक्षा विभाग ललित कला के शिक्षक भी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए ।

ध्रुव कुमार वर्तमान में पूर्णिया स्थित मिल्लिया फखरुद्दीन अली अहमद बीएड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पूर्णिया के ललित कला के सहायक प्राध्यापक के रूप में पिछले दस वर्षो से कार्यरत है, जो खगडि़या जिले के महदा बन्नी गांव के निवासी है। चित्रकार ध्रुव कुमार की कलाकृति बिहार ही नहीं बल्कि इसी माह दिल्ली में स्थित लोकायता आर्ट गैलरी में रेंबो आर्ट वर्ल्ड द्वारा राष्ट्रीय ग्रुप कला प्रदर्शनी 2026 में 7 से 9 अगस्त तक प्रदर्शित किया जायेगा। इस राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों ने भी भाग लिया है। इस मौके पर मिल्लिया एजुकेशनल ट्रस्ट के निदेशक डॉ. असद इमाम, सह निदेशक ई. आदिल इमाम एवं मिल्लिया फखरूद्दीन अली अहमद बीएड शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय पूर्णिया के प्राचार्य डॉ. शहवाज़ रिजवी एवं सभीं मिल्लिया परिवार ने उन्हें ढ़ेर सारी शुभकामनाएं दी है। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इससे पूर्व चित्रकार ध्रुव कुमार के द्वारा बनाई गई कलाकृतियां देश के विभिन्न चर्चित आर्ट गैलरी बिड़ला अकादमी ऑफ आर्ट एण्ड कल्चर कोलकाता, संस्कार भारती कला संकुल आर्ट गैलरी नई दिल्ली और सिमरोजा आर्ट गैलरी मुंबई ही नहीं बल्कि विदेशों के चर्चित आर्ट गैलरी नेपाल कला परिषद काठमांडू, केन्द्र आर्ट स्पेश, बाली इंडोनेशिया, दुबई के सुप्रसिद्ध 76 आर्ट गैलरी एवं क्यूराडो आर्ट स्पेश श्रीलंका में भी ध्रुव कुमार के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है।