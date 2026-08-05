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नशे के खिलाफ महाभियान की शुरुआत नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। नशे के दुष्प्रभावों से युवाओं को बचाने के लिए एक महाभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह अभियान 100 हफ्ते तक चलेगा। इसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे और नशे के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

नशे के खिलाफ महाभियान की शुरुआत नहीं

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। नशे के बढ़ते खतरे पर प्रभावी अंकुश लगाने और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से दो अगस्त से देश व्यापी नशे के खिलाफ महाभियान शुरूआत कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए इस महा अभियान में प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, खेल तथा अन्य संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्य किए जाने हैं, लेकिन जिले में नशे के खिलाफ प्रधानमंत्री के आह्वान का अभी कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया स्मार्ट सिटी में इसके तहत अभी तक कोई भी कार्यक्रम नहीं कराया गया।

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कार्यक्रम की रूपरेखा

फरीदाबाद मंडल के जिले पलवल एवं नूंह में प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी अभी तक इसकी रूपरेखा ही तैयार नहीं हो पाई। बता दें कि अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशामुक्त समाज की दिशा में जनभागीदारी बढ़ाना है। अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, शपथ ग्रहण, नुक्कड़ नाटक और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास से संबंधित जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

पुलिस की भूमिका

अभियान में पुलिस विभाग की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। पुलिस न केवल नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई करेगी, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ युवाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेगी। पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से ऐसे लोगों की पहचान करने का भी प्रयास करेंगे, जो नशे की गिरफ्त में हैं, ताकि उन्हें समय पर उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जा सके।

अभियान की अवधि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को देशव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया था। यह एक व्यापक 100 सप्ताह का जन-आंदोलन है, जिसके तहत आगामी सौ हफ्तों तक प्रत्येक रविवार को खेल, कला, संस्कृति और ध्यान संबंधी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे。

सामान्य प्रश्न

महाभियान कब शुरू हुआ था?
महाभियान दो अगस्त को शुरू हुआ था।
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