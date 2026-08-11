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राष्ट्र की रक्षा हर नागरिक का धर्म : मुनि भावसागर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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भेलूपुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में जैन मुनि भावसागर ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा सिर्फ सीमा पर तैनात जवानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का धर्म है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और अच्छे संस्कारों को विकसित करने पर जोर दिया।

राष्ट्र की रक्षा हर नागरिक का धर्म : मुनि भावसागर

वाराणसी। भेलूपुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में सोमवार को धर्मसभा में जैन मुनि भावसागर ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा केवल सीमा पर तैनात जवानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का धर्म है। राष्ट्र की रक्षा व्यक्ति, परिवार, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा है। देश को अपना घर मानकर हर व्यक्ति को उसकी उन्नति और सुरक्षा में योगदान देना चाहिए। मुनि भावसागर ने कहा कि भारत अहिंसा और शांति की उपासना करने वाला देश है। हमारी संस्कृति और सभ्यता दुनिया में विशिष्ट है। देश एक मंदिर है और हम उसके पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि शरीर भी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीना चाहिए। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर दिया। कहा कि संस्कार किसी इंजेक्शन से नहीं आते। परिवार और समाज को मिलकर बच्चों और युवाओं में अच्छे संस्कार विकसित करने होंगे। मुनि ने कहा कि अखबारों में शहीदों, बलिदानियों की कहानियों, देशप्रेम, परोपकार और लोकसेवा से जुड़ी सामग्री नियमित प्रकाशित होनी चाहिए。

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जैन मंदिर में होगा ध्वजारोहण

जैन मुनि ने स्वतंत्रता दिवस पर घर-घर तिरंगा फहराने, हिंदी को प्राथमिकता देने और हथकरघा वस्त्रों को प्रोत्साहित करने की अपील की। दिगंबर जैन समाज काशी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि 15 अगस्त को मंदिर परिसर में ध्वजारोहण किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

जैन मुनि ने राष्ट्र की रक्षा को लेकर क्या कहा?
जैन मुनि भावसागर ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा केवल सीमा पर तैनात जवानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का धर्म है।
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