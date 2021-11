देश 15 नवंबर: जब आज ही के दिन महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को हुई थी फांसी Published By: Shankar Pandit Mon, 15 Nov 2021 11:47 AM एजेंसी,नई दिल्ली

1 / 2 Mahatma Gandhi 2 / 2 Nathu Ram Vinayak Godse (L) and Narayan Dattatray Apte. (PTI Photo)