टीसीएस मामले में पार्षद गिरफ्तार
नासिक पुलिस ने टीसीएस कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में आरोपी निदा खान को पनाह देने के लिए AIMIM पार्षद मतीन पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पटेल पर खान के लिए मकान की व्यवस्था करने का आरोप है। उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
नासिक, एजेंसी। नासिक पुलिस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ( टीसीएस) कर्मचारियों से कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में आरोपी निदा खान को पनाह देने के आरोप में छत्रपति संभाजीनगर के एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पटेल ने खान के लिए मकान की व्यवस्था की थी। अधिकारी के मुताबिक, पुलिस ने पटेल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद नासिक शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच की विशेष टीम छत्रपति संभाजीनगर पहुंची और उसे नासिक लेकर आई। पुलिस ने पटेल और उस मकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जहां निदा खान रह रही थी।
पटेल को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
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