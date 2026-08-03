नशा व्यक्ति, परिवार और समाज की प्रगति में बाधक: कुलपति प्रो. कुनुल कांडिर
दुमका, प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. कुनुल कांडिर, कुलसचिव डॉ. अब्दुस सत्तार, और लगभग 400 छात्र उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने नशामुक्त जीवन अपनाने की अपील की।
दुमका, प्रतिनिधि। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में रविवार को सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के 125 चयनित शिक्षण संस्थानों के साथ वर्चुअल संवाद के माध्यम से किया।
कार्यक्रम में उपस्थितगण
इन संस्थानों में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का चयन विश्वविद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय रहा। राष्ट्रिय सेवा योजना के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में कुलपति प्रो. कुनुल कांडिर, कुलसचिव डॉ. अब्दुस सत्तार, वित्त पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार सिन्हा, परीक्षा नियंत्रक डॉ. रीणा निलीमा लकड़ा, विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ. निलेश कुमार सहित शिक्षक, कर्मचारी और लगभग 400 छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशामुक्त जीवन अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
समूह शपथ और उद्बोधन
इसके बाद कुलानुशासक डॉ. राजीव कुमार ने सभी को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रो. कुनुल कांडिर ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज की प्रगति में बाधा है। उन्होंने कहा विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार होगा, जब देश का युवा स्वस्थ, जागरूक, अनुशासित और नशामुक्त होगा। कुलसचिव डॉ. सत्तार ने युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र की धरोहर बताया। डॉ. सिन्हा ने अनुशासन और डॉ. लकड़ा ने लक्ष्य के प्रति समर्पण पर बल दिया। डॉ. निलेश कुमार ने मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। अंत में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस समन्वयक डॉ. धनंजय कुमार मिश्र ने किया। तकनीकी सहयोग एनआईसी दुमका ने दिया。
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