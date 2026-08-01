विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, 2 अगस्त से 'माय भारत' के नेतृत्व में एक नए नशा मुक्ति युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। देश के लगभग 200 स्थानों पर युवा वर्ग इस वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें 50 हजार से अधिक युवाओं द्वारा नशा मुक्ति की शपथ ली जाएगी।

मधुबनी,एक संवाददाता। प्रधानमंत्री के आह्वान पर माय भारत के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति युवा संकल्प अभियान 2 अगस्त से शुरू किया जाएगा। माय युवा भारत के जिला युवा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अगस्त को यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम में होगा इसमें देश भर के युवाओं की सक्रिय भागीदारी होगी।

युवाओं की सक्रिय भागीदारी इन्होंने बताया कि मधुबनी जिला के लगभग 200 स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से युवा वर्ग इसमें भाग लेंगे। इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पहल का उद्देश्य युवाओं में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए युवा नागरिकों को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है।

शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री के संबोधन से प्रेरित होकर, जिला के 200 स्थानों पर एक साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 50 हजार से अधिक युवा नशा मुक्ति की शपथ में भाग लेंगे,नशा मुक्त समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे और नशा मुक्त युवा स्वयंसेवकों के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित करेंगे। इस अभियान में माय भारत के स्वयंसेवक, माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवक, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों, औद्योगिक संघों और जिला के 10 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलेगी, जिससे यह जिला में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व वाले सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन जाएगा।