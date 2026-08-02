अररिया: नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की नींव, देश की सबसे बड़ी शक्ति

फारबिसगंज में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने नशे के खिलाफ समाज को जागरूक करने एवं स्वस्थ युवा पीढ़ी के निर्माण पर जोर दिया। सभी ने नशामुक्त भारत के लिए संकल्प लिया।

फारबिसगंज, अररिया से अमरेन्द्र कुमार रविवार को डीएम विनोद दुहन की अध्यक्षता में फारबिसगंज कॉलेज परिसर में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देशभर के युवाओं को संबोधित करते हुए नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया तथा कहा कि विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति जागरूक, स्वस्थ और नशामुक्त युवा पीढ़ी है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया。

कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थित लोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा एसपी जितेन्द्र कुमार, विधायक विजय कुमार मंडल, देवयंती यादव, पूर्व विधायक विद्यासागर केशरी, लक्ष्मी नारायण मेहता, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा, अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी, डीसीएलआर अजीत कुमार, फारबिसगंज नगर परिषद की मुख्य पार्षद वीणा देवी, जोगबनी नगर परिषद की मुख्य पार्षद रानी देवी, उपमुख्य पार्षद नूतन भारती, प्रखंड प्रमुख ओमप्रकाश पासवान, प्रताप नारायण मंडल, संतोष सुराणा, आकाश राज, चांदनी सिंह, प्रकाश चौधरी, कफील अंसारी,सूरज चौधरी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं आम नागरिक मौजूद रहे।

महाविद्यालय की सक्रिय सहभागिता महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य डॉ. अवधेश कुमार, प्रोफेसर मनोज राय, प्रोफेसर रामनरेश सिंह, कुमार विभूति, सिद्धार्थ रंजन सहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई।

मंत्री का संदेश इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नशामुक्ति संदेश को युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों ने आत्मसात किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नशा युवाओं के बीच अपना जाल फैला रहा है, उससे परिवार टूट रहे हैं, युवा भविष्य से भटक रहे हैं और समाज में अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तथा उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने मीडिया से भी इस जनजागरण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत में नशीले पदार्थों के कारोबार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को भी नशामुक्त भारत के इस अभियान से जुड़कर जन-जागरूकता फैलानी होगी。

सामूहिक संकल्प कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका, सामाजिक सहभागिता और नशामुक्त समाज की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। अंत में सभी ने एक स्वर में नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए जनभागीदारी को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया।