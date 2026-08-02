नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत हुई जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं
कुशीनगर में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 250 से अधिक छात्रों ने भाग लिया एवं नशे के दुष्परिणामों का संदेश दिया। विधायक विनय प्रकाश गोंड ने युवाओं से नशामुक्त समाज के लिए जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। विजेताओं को राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए चुना गया।
कुशीनगर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत के तत्वावधान में चल रहे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत शिव दुलारी देवी दलडपट शाही स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामकोला में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के कुल 250 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर नशा उन्मूलन का संदेश दिया। मुख्य अतिथि रहे रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड व विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मनीषा सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नशामुक्त समाज आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।
प्रतियोगिता के दौरान गीत, समूह नृत्य, एकल नृत्य, नुक्कड़ नाटक, एकल अभिनय, भाषण, बॉक्सिंग, स्लोगन लेखन, स्लैम पोएट्री और चित्रकला समेत विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रस्तुतियों के माध्यम से युवाओं ने नशे के दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। जिला युवा अधिकारी चंद्र भूषण चौबे ने प्रतिभागियों को माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण की जानकारी दी और युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिताओं में समूह नृत्य में रंजना की टीम प्रथम, काजल व अशोक भारती की टीम द्वितीय रही। नुक्कड़ नाटक में नवनीत की टीम प्रथम, रंजना की टीम द्वितीय तथा जनता इंटर कॉलेज की टीम तृतीय स्थान पर रही। भाषण प्रतियोगिता में नवनीत पांडेय प्रथम, प्रतिभा त्रिपाठी द्वितीय और कृष्णानंद जायसवाल तृतीय रहे। स्लोगन लेखन में श्रुति प्रजापति प्रथम, प्रतिभा त्रिपाठी द्वितीय तथा रजनी तिवारी तृतीय रहीं। स्लैम पोएट्री में बासु प्रसाद गोंड प्रथम रहे। समूह गीत प्रतियोगिता में सावित्री कुशवाहा की टीम प्रथम, रंजना भारती की टीम द्वितीय तथा रोशनी राय की टीम तृतीय रही। चित्रकला प्रतियोगिता में राज सिंह प्रथम, श्रुति पटेल द्वितीय और नित्या गुप्ता तृतीय स्थान पर रहीं। सभी विजेता अब लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुशीनगर का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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