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योग से नशामुक्त एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का दिया गया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. अजय तनेजा के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने योग के लाभ और नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था।

योग से नशामुक्त एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का दिया गया संदेश

लखनऊ। भाषा विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. अजय तनेजा के मार्गदर्शन में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम में शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष मोहम्मद शारिक के निर्देशन और डॉ. हसन मेहदी के संचालन में हुए इस सत्र में प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास कराया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित योग से शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है, जिससे आत्मसंयम व सकारात्मक सोच का विकास होता है। प्रतिभागियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। योग को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का प्रभावी माध्यम बताया।

वक्ताओं ने सभी से स्वयं नशामुक्त रहने के साथ समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया।

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