योग से नशामुक्त एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का दिया गया संदेश
लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. अजय तनेजा के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने योग के लाभ और नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था।
लखनऊ। भाषा विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. अजय तनेजा के मार्गदर्शन में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम में शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष मोहम्मद शारिक के निर्देशन और डॉ. हसन मेहदी के संचालन में हुए इस सत्र में प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास कराया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित योग से शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है, जिससे आत्मसंयम व सकारात्मक सोच का विकास होता है। प्रतिभागियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। योग को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का प्रभावी माध्यम बताया।
वक्ताओं ने सभी से स्वयं नशामुक्त रहने के साथ समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें