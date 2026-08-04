Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा मुक्त समाज के संकल्प के साथ निकली जागरूकता रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

- राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत युवाओं ने दिया नशे से दूर रहने का संदेश- राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत युवाओं ने दिया नशे से दूर रहने का संदेश- राष्ट्रीय

नशा मुक्त समाज के संकल्प के साथ निकली जागरूकता रैली

घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में सोमवार को सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज की प्राचार्या वंदना पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना कर किया। रैली कॉलेज परिसर से शुरू होकर मझवारा मोड़ तक पहुंची और वहां से विभिन्न मार्गों से होते हुए पुन: कॉलेज परिसर लौटी। रैली के दौरान छात्र-छात्राओं ने नशे के खिलाफ जनजागरूकता से जुड़े संदेशों वाले नारे लगाए और लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। रैली के समापन के बाद आयोजित संगोष्ठी में छात्र-छात्राओं ने नशे के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों पर अपने विचार व्यक्त किए।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: मेडिकल छात्रों ने निकाली नशा मुक्ति जागरुकता रैली

प्राचार्या वंदना पांडेय ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज की खुशहाली को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में सकारात्मक सोच, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग यदि नशे से दूर रहेगा तो देश का भविष्य अधिक सशक्त और सुरक्षित होगा। कार्यक्रम का संचालन डॉ.संजय राय ने किया। कार्यक्रम का समापन नशा मुक्त समाज के निर्माण के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. शैलेन्द्र पाण्डेय, डॉ. नवनीत उपाध्याय, संतोष राय, नितिल कुमार श्रीवास्तव, डॉ. बृजेश यादव, चंदन कुमार मिश्रा तथा डॉ. जुबैर आलम सहित महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का लिया संकल्प
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Ghosi Mau Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।