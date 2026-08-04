नशा मुक्त समाज के संकल्प के साथ निकली जागरूकता रैली

घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में सोमवार को सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज की प्राचार्या वंदना पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना कर किया। रैली कॉलेज परिसर से शुरू होकर मझवारा मोड़ तक पहुंची और वहां से विभिन्न मार्गों से होते हुए पुन: कॉलेज परिसर लौटी। रैली के दौरान छात्र-छात्राओं ने नशे के खिलाफ जनजागरूकता से जुड़े संदेशों वाले नारे लगाए और लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। रैली के समापन के बाद आयोजित संगोष्ठी में छात्र-छात्राओं ने नशे के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों पर अपने विचार व्यक्त किए।

प्राचार्या वंदना पांडेय ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज की खुशहाली को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में सकारात्मक सोच, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग यदि नशे से दूर रहेगा तो देश का भविष्य अधिक सशक्त और सुरक्षित होगा। कार्यक्रम का संचालन डॉ.संजय राय ने किया। कार्यक्रम का समापन नशा मुक्त समाज के निर्माण के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. शैलेन्द्र पाण्डेय, डॉ. नवनीत उपाध्याय, संतोष राय, नितिल कुमार श्रीवास्तव, डॉ. बृजेश यादव, चंदन कुमार मिश्रा तथा डॉ. जुबैर आलम सहित महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे।