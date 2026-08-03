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छात्राओं ने नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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राजकीय महिला महाविद्यालय अहरौला में 'विकसित भारत 2026 के लिए नशा मुक्त युवा' कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन छात्राओं ने देखा। राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। प्राचार्य प्रो. महेन्द्र प्रकाश और डॉ. राकेश यादव ने छात्राओं को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।

छात्राओं ने नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने का लिया संकल्प

अहरौला। राजकीय महिला महाविद्यालय अहरौला में रविवार को ‘विकसित भारत 2026 के लिए नशा मुक्त युवा’ कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण छात्राओं ने देखा। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवी छात्राओं ने नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया। प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. महेन्द्र प्रकाश, एनएसएस प्रभारी डॉ. राकेश कुमार यादव ने छात्राओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने और भारत देश के सर्वांगीण विकास में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में युवा ही समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे, इसलिए नशा मुक्त और सशक्त समाज के निर्माण की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है।

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