छात्रों को दिलाई गई नशा मुक्त भारत की शपथ
अलीगढ़ में श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय ने नशा मुक्त भारत – स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया। प्राचार्या प्रो. नीता ने सभी को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कई प्रमुख शिक्षकों ने भाग लिया।
अलीगढ़। उत्तर प्रदेश शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में गुरुवार को नशा मुक्त भारत – स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. नीता के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करने, अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने, तंबाकू, शराब, अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने, स्वस्थ एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाकर नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर डॉ. शाहनवाज खान, डॉ. अक्षय कुमार, डॉ. नीरू वार्ष्णेय, डॉ. जय प्रताप, डॉ. लाल सिंह, डॉ योगेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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