डीएस कॉलेज में नशे के दुष्प्रभाव पर व्याख्यान
भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़ में व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉ मोइनुद्दीन ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव और उससे बचाव के उपाय बताए। डॉ भुवनेंद्र सिंह आर्य ने भी युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।
अलीगढ़ । भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सोमवार को नशे के दुष्प्रभाव एवं बचाव विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप मनोविज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉ मोइनुद्दीन रहे। जिन्होंने अपने व्याख्यान से उपस्थित सभी युवाओं को नशे की लत से बचने के विभिन्न प्रकार के उपायों के बारे में बताया। इस अवसर पर डॉ भुवनेंद्र सिंह आर्य ने अपने विचार रखकर युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम डॉ कृष्ण कुमार, डॉ रेखा तोमर उपस्थित रहे।
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