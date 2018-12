बुलंदशहर हिंसा पर बयान देकर घिरे नसीरुद्दीन शाह बोले- 'मुझे गद्दार कहा जा रहा है'-VIDEO

बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने बुलंदशहर हिंसा (Bulandshahr violence) में देखा कि गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है न कि पुलिस ऑफिसर की मौत को। इसके बाद उनकी आलोचना हुई और अखिल भारत हिन्दू महासभा ने नसीरुद्दीन शाह से पूछा है कि 68 साल की उम्र में उन्हें अब क्यों डर लगा। वह सभी हिंदुओं को दोषी बताकर एकता और अखंडता को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस मामले पर अब नसीरुद्दीन शाह ने अब एक और बयान दिया है।

इसका जवाब देते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे गद्दार कहा जा रहा है, मैंने अपने देश को लेकर चिंता व्यक्त की थी, मैं देश को प्यार करता हूं जो मेरा घर है। शाह ने मॉब लिंचिंग को लेकर कहा था कि मुझे अपने बच्चों के लिए बेहद डर लगता है। अगर कहीं मेरे बच्चों को भीड़ ने घेर लिया और हिन्दू या मुसलमान के बारे में पूछा तो बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी है।

Naseeruddin Shah: What I said earlier was as a worried Indian. What did I say this time that I am being termed as a traitor? I am expressing concerns about the country I love, the country that is my home. How is that a crime? pic.twitter.com/XcQOwmzJSh