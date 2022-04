बालीगंज उपचुनाव: भतीजी के सपोर्ट में उतरे नसीरुद्दीन शाह, जारी किया वीडियो

सायरा शाह हलीम बालीगंज उपचुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) की उम्मीदवार हैं। यहां से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,कोलकाता Gaurav Mon, 04 Apr 2022 03:04 PM

