कश्मीर दौरा कर बोले नसीरुद्दीन चिश्ती: भारत मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा देश, घाटी में कोई ज्यादती नहीं हुई

आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए यात्रा पर गए सूफी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नसीरुद्दीन चिश्ती ने श्रीनगर में कहा कि घाटी में हम कई स्थानीय लोगों से मिले और किसी ने मानवाधिकार के उल्लंघन की बात नहीं कही है। बता दें कि घाटी में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशी परिषद का प्रतिनिधिमंडसल तीन दिवसीय यात्रा पर थे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हम स्थानीय लोगों से मिले और किसी ने भी मनवाधिकार के उल्लंघन की बात नहीं कही है। पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा झूठा है। लेकिन हां, फोन जैसे बेसिक सेवा प्रतिबंधित हैं, मगर बड़ा कदम उठाया गया है, इसलिए इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।

Naseeruddin Chishti, part of Sufi delegation visiting J&K,in Srinagar: India is the best country for Muslims. Pakistan PM's call for jihad is shameful. Pakistan should go and fight in Palestine or China if so interested, we don't need their advice. https://t.co/FWrYcglRy7 pic.twitter.com/lR3zOphXQm