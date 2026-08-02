चलते-चलते::चांद पर वापसी के लिए पानी के अंदर ट्रेनिंग

नासा के दो वैज्ञानिक चांद की खोज के लिए पानी के भीतर प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह ट्रेनिंग सेशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने स्पेससूट पहनकर जियोलॉजी टूल्स का परीक्षण किया और चांद के दौरान होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी की।

नासा के दो वैज्ञानिक पानी के अंदर गए, मुश्किल माहौल के लिए तैयार किए जा रहे न्यूयॉर्क, एजेंसी। इंसानों को वापस चांद पर भेजने की दिशा में अनोखे कदम के तौर पर नासा के दो वैज्ञानिक हाल ही में पानी के अंदर गए। वे समुद्री रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में चांद की खोज की तैयारी के लिए वहां गए थे।

प्रशिक्षण सत्र यह ट्रेनिंग सेशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए पहली बार आयोजित किया गया था। जिसमें भूवैज्ञानिक और विज्ञान अधिकारी ट्रेवर ग्राफ और एंजेला गार्सिया ने ह्यूस्टन में एजेंसी की प्रयोगशाला के अंदर एक साथ काम किया। प्रोटोटाइप स्पेससूट पहनकर, उन्होंने जियोलॉजी टूल्स का परीक्षण किया और चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास के मुश्किल हालात को फिर से बनाने के लिए डिजाइन की गई रोशनी में नकली लूनार पेलोड तैनात किया। यह अभ्यास नासा की उस कोशिश का हिस्सा है जिससे यह पक्का किया जा सके कि भविष्य के आर्टेमिस अंतरिक्ष यात्री अपोलो युग के बाद पहली बार चांद की सतह पर लौटने पर सुरक्षित और कुशलता से वैज्ञानिक काम करने के लिए तैयार हों।

नासा का खास लैब नासा की 'न्यूट्रल बायेंसी लैबोरेटरी' अंतरिक्ष मिशन की नकल करने के लिए दुनिया की सबसे असरदार जगहों में से एक है। इसका बहुत बड़ा इनडोर पूल लगभग 61.5 मीटर लंबा, 31.1 मीटर चौड़ा और 12.2 मीटर गहरा है। खास वजन वाले स्पेससूट और गोताखोरों की मदद से, यह उस कम ग्रेविटी को बनाता है जिसका अनुभव एस्ट्रोनॉट्स चांद पर करेंगे। वैज्ञानिकों ने घुटनों के बल बैठने, जियोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करने और चांद की सतह जैसी दिखने वाली रेतीली और पथरीली जमीन पर चलने का अभ्यास किया।