नासा ने भी माना इसरो का लोहा, कहा- चंद्रयान 2 मिशन ने हमें प्रेरित किया है 

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो के अतंरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 की सराहना की है। नासा की जारी बयान में कहा कि अंतरिक्ष मिशन कठिन होते है। हम इसरो के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उनके चंद्रयान 2 मिशन को उतारने के प्रयास की सराहना करते हैं। आपने हमें अपनी यात्रा से प्रेरित किया है और हम आपके साथ अपने सौर मंडल के बारे जानने के लिए भविष्य के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

NASA: Space is hard. We commend ISRO’s attempt to land their #Chandrayaan2 mission on the Moon’s South Pole. You have inspired us with your journey and we look forward to future opportunities to explore our solar system together. pic.twitter.com/ESiOLqF3Do

वहीं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्पेस एजेंसी की ओर से कहा गया कि चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने पर हम अपनी ओर से इसरो का पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही भारत के इस कदम ने साबित किया है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा और नए आयाम स्थापित करेगा।

United Arab Emirates Space (UAE) Agency: We assure our full support to #ISRO following the loss of contact with their spacecraft, #Chandrayaan2 which had to land on the moon. India proved to be a strategic player in the space sector & a partner in its development & achievements. pic.twitter.com/lPqUe1IPwb