डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के नरेश को मिला विशिष्ट सेवा सम्मान
पीलीभीत के नरेश कुमार लोधी को वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विशिष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने 2004 से ग्रामीणों के रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए काम किया, और बाघ मित्र योजना में भी सक्रियता दिखाई। उनका पुरस्कार दिल्ली में प्रदान किया गया।
पीलीभीत। वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण समेत सीमावर्ती एवं वन क्षेत्रों में ग्रामीणों की आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व प्रकृति निधि भारत के नरेश कुमार लोधी को विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 से यहां परियोजना अधिकारी नरेश कुमार ने इंडो नेपाल सीमांत क्षेत्र से सटे लोगों के रोजगार और महिलाओं एवं पुरुषों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने काम किया। ताकि ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकें। पीटीआर समेत दक्षिण खीरी वन प्रभाग, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में एम-स्ट्राइप्स प्रणाली के सफल प्रयोग में भी योगदान दिया। बाघ मित्र योजना को जमीनी रूप में क्रियान्वित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाघ मित्र प्रोजेक्ट को पसंद कर चुके हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ केअ अलावा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नरेश को राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार प्रदान कर चुके हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हुए आयोजन में वे नहीं पहुंच सके थे। उनका पुरस्कार डीएफओ मनीष सिंह ने विशिष्ट सेवा सम्मान के तौर पर नरेश कुमार को प्रदान कर उनके और उनकी टीम को सराहा। नरेश कुमार लोधी वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण तथा ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में लगातार योगदान दे रहे हैं।
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