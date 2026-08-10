डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के नरेश को मिला विशिष्ट सेवा सम्मान

पीलीभीत। वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण समेत सीमावर्ती एवं वन क्षेत्रों में ग्रामीणों की आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व प्रकृति निधि भारत के नरेश कुमार लोधी को विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 से यहां परियोजना अधिकारी नरेश कुमार ने इंडो नेपाल सीमांत क्षेत्र से सटे लोगों के रोजगार और महिलाओं एवं पुरुषों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने काम किया। ताकि ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकें। पीटीआर समेत दक्षिण खीरी वन प्रभाग, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में एम-स्ट्राइप्स प्रणाली के सफल प्रयोग में भी योगदान दिया। बाघ मित्र योजना को जमीनी रूप में क्रियान्वित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाघ मित्र प्रोजेक्ट को पसंद कर चुके हैं।