LIVE: नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, शाह-राजनाथ ने भी ली मंत्री पद की शपथ

लोकसभा चुनाव 2019 में 2014 लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में तकरीबन शाम सात बजे लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली।

Delhi: Narendra Modi takes oath as the Prime Minister of India for a second term. pic.twitter.com/7AlZZr8klA