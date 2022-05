अगले 5 साल में भारत में जापान करेगा 3.2 लाख करोड़ का निवेश: नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने कहा, “दुनिया अभी भी कोविड -19 महामारी और इसके दुष्प्रभावों से जूझ रही है। वैश्विक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में अभी भी बाधाएं हैं। भू-राजनीतिक घटनाएं भी नई चुनौतियां पेश कर रही हैं।”

