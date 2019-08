राज्यसभा में अमित शाह के भाषण की पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित करने वाला जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास करवा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल का प्रस्ताव रखा, जिस पर काफी विरोध और हंगामे के बाद सदन ने अपनी मंजूरी दी। इस दौरान अमित शाह ने लंबा भाषण दिया और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में इस बिल के दौरान जो बातें कहीं, उसका वीडियो पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया।

यह भी पढ़ें- कांग्रेस के इस सीनियर नेता ने आर्टिकल 370 पर की मोदी सरकार की तारीफ

पीएम मोदी ने लिखा- 'गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में भाषण व्यापक और स्पष्ट था। इसने अतीत के स्मारकीय अन्याय को सही ढंग से उजागर किया और जम्मू-कश्मीर की बहनों और भाइयों के लिए हमारी दृष्टि को प्रस्तुत किया। सुन लीजिए।'

Home Minister @AmitShah Ji’s speech in the Rajya Sabha was extensive and insightful. It accurately highlighted the monumental injustices of the past and coherently presented our vision for the sisters and brothers of J&K. Do hear. https://t.co/ho7PPzyz5w