Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जनभागीदारी से ही संभव है नशा मुक्त भारत का सपना : डॉ. मनसुख मांडविया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। एक करोड़ युवाओं ने नशामुक्ति की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ और जागरूक युवा जरूरी हैं। यह अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा और विविध संस्थाएं इससे जुड़ रही हैं।

जनभागीदारी से ही संभव है नशा मुक्त भारत का सपना : डॉ. मनसुख मांडविया

फरीदाबाद, संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया। देशभर में एक करोड़ से अधिक युवाओं ने एक साथ नशामुक्ति की शपथ लेकर अभियान से जुड़ने का संकल्प लिया। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बताया। विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की अहम भूमिका

ये भी पढ़ें:युवाओं की भूमिका सबसे अहम: मंडाविया

अमृता अस्पताल में कार्यक्रम

अमृता अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा स्वस्थ, जागरूक और नशे से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सारथी बताया है और इसी सोच के साथ उन्हें सकारात्मक दिशा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से खेल, नवाचार, सेवा और सामाजिक कार्यों से जुड़कर देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें:नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति : योगेंद्र उपाध्याय

100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान

उन्होंने बताया कि यह अभियान 100 सप्ताह की दीर्घकालिक कार्ययोजना के तहत चलाया जाएगा। वाराणसी में आयोजित आध्यात्मिक युवा सम्मेलन के बाद तैयार ‘काशी आध्यात्मिक समिट घोषणा पत्र’ के आधार पर इसकी रूपरेखा बनाई गई है। देशभर में हर सप्ताह युवाओं की भागीदारी से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान का उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ संदेश देना नहीं, बल्कि युवाओं को सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। इसके माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाने और नशे के दुष्प्रभावों को लेकर व्यापक संवाद स्थापित किया जाएगा।

आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी आईं साथ

कार्यक्रम में बताया गया कि अभियान से कई प्रमुख आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाएं जुड़ रही हैं। माता अमृतानंदमयी मठ, आर्ट ऑफ लिविंग सहित अनेक संगठन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता गतिविधियों में सहयोग करेंगे। युवा कार्य विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने कहा कि ‘मेरा भारत’ मंच के माध्यम से करोड़ों युवा इस अभियान से जुड़े हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में लगातार संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं तक अभियान का संदेश पहुंच रहा है।

समाज के सामूहिक प्रयासों पर जोर

अतिरिक्त सचिव नितेश कुमार मिश्रा और अमृता अस्पताल के प्रशासनिक निदेशक स्वामी निजामृतानंद पुरी ने कहा कि नशे की समस्या का समाधान केवल कानून के जरिए संभव नहीं है। इसके लिए परिवार, समाज, शिक्षण संस्थानों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से युवाओं को सही दिशा देने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, युवा संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नशा मुक्त युवा अभियान कब शुरू हुआ?
यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया।
ये भी पढ़ें:हर युवा को नशे के जाल में फंसने से बचाना होगा: प्रधानमंत्री
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Narendra Modi Faridabad Latest News Faridabad News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।