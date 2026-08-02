जनभागीदारी से ही संभव है नशा मुक्त भारत का सपना : डॉ. मनसुख मांडविया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। एक करोड़ युवाओं ने नशामुक्ति की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ और जागरूक युवा जरूरी हैं। यह अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा और विविध संस्थाएं इससे जुड़ रही हैं।

फरीदाबाद, संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया। देशभर में एक करोड़ से अधिक युवाओं ने एक साथ नशामुक्ति की शपथ लेकर अभियान से जुड़ने का संकल्प लिया। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बताया। विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की अहम भूमिका

अमृता अस्पताल में कार्यक्रम अमृता अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा स्वस्थ, जागरूक और नशे से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सारथी बताया है और इसी सोच के साथ उन्हें सकारात्मक दिशा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से खेल, नवाचार, सेवा और सामाजिक कार्यों से जुड़कर देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान उन्होंने बताया कि यह अभियान 100 सप्ताह की दीर्घकालिक कार्ययोजना के तहत चलाया जाएगा। वाराणसी में आयोजित आध्यात्मिक युवा सम्मेलन के बाद तैयार ‘काशी आध्यात्मिक समिट घोषणा पत्र’ के आधार पर इसकी रूपरेखा बनाई गई है। देशभर में हर सप्ताह युवाओं की भागीदारी से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान का उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ संदेश देना नहीं, बल्कि युवाओं को सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। इसके माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाने और नशे के दुष्प्रभावों को लेकर व्यापक संवाद स्थापित किया जाएगा।

आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी आईं साथ कार्यक्रम में बताया गया कि अभियान से कई प्रमुख आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाएं जुड़ रही हैं। माता अमृतानंदमयी मठ, आर्ट ऑफ लिविंग सहित अनेक संगठन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता गतिविधियों में सहयोग करेंगे। युवा कार्य विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने कहा कि ‘मेरा भारत’ मंच के माध्यम से करोड़ों युवा इस अभियान से जुड़े हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में लगातार संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं तक अभियान का संदेश पहुंच रहा है।

समाज के सामूहिक प्रयासों पर जोर अतिरिक्त सचिव नितेश कुमार मिश्रा और अमृता अस्पताल के प्रशासनिक निदेशक स्वामी निजामृतानंद पुरी ने कहा कि नशे की समस्या का समाधान केवल कानून के जरिए संभव नहीं है। इसके लिए परिवार, समाज, शिक्षण संस्थानों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से युवाओं को सही दिशा देने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, युवा संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।