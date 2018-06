प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बोले पीएम मोदी, 2022 तक सबको घर देंगे 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से लगातार अपनी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से नमो एप के जरिए सीधा संवाद कर रहे हैं। इस कड़ी के पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बात की। उन्होंने कहा सभी का सपना होता है, उसका अपना एक घर हो और आजादी के कई सालों बाद भी गरीबों की इच्छा अधूरी थी। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सबको घर मिले।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार मिशन मोड में काम रही है, पहले एक घर बनाने के लिए 18 महीने का समय तय होता था। लेकिन अब हमने ये समय 12 महीने कर दिया है, जिससे घर बनने में तेजी आ रही है। सरकार की कोशिश है कि बिचौलियों को बीच में से हटाया जाए और सीधा लाभ आम इंसान को दिया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए के शासन के दौरान बीपीएल लिस्ट से लाभार्थी चुने जाते थे, लेकिन हमने सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना के आधार पर लाभार्थियों को चुनना शुरू किया है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी नमो ऐप के जरिए उज्जवला योजना, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया समेत कई अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने वहां के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए ही बात की थी।

