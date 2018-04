विदेश दौरा : जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी,जर्मन चांसलर मर्केल से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी जर्मनी पहुंचे चहां उन्होंने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि दोस्ती को और मजबूत करते हुए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने द्विपक्षीय बैठक से पहले चांसलरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इसमें आगे लिखा कि यह यात्रा रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की भारत की पारस्परिक इच्छा को दिखाती है। मोदी अपनी ब्रिटेन की यात्रा समाप्त करने के बाद संक्षिप्त यात्रा पर बर्लिन पहुंचे हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों (चोगम) की बैठक और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया था।

यह मोदी के तीन देशों के दौरे का तीसरा और अंतिम चरण है। जर्मनी से पहले वह ब्रिटेन और स्वीडन गए थे। पिछले महीने जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर भारत गए थे।

Maintaining the momentum of regular high-level dialogue, PM @narendramodi arrives in Berlin on a short visit to meet with German Chancellor Merkel. The visit demonstrates our mutual desire to strengthen our strategic partnership. pic.twitter.com/bDIEnSa1ch — Raveesh Kumar (@MEAIndia) April 20, 2018

Further cementing a cherished friendship! PM @narendramodi warmly welcomed by German Chancellor Angela Merkel at the Chancellery ahead of the bilateral meeting. pic.twitter.com/vWac7Ql9XK — Raveesh Kumar (@MEAIndia) April 20, 2018