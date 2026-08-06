शराब समेत तस्कर धराया
लखीसराय में नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला उत्पाद पुलिस ने हलसी थाना क्षेत्र से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी रंजन कुमार के पास 10 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की गई। उसे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
लखीसराय,हिप्र। नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला उत्पाद पुलिस ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर हलसी थाना क्षेत्र से शराब समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्पाद इंस्पेक्टर निर्मल कुमार ने बताया कि सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के पवई मुसहरी गांव निवासी रंजन कुमार को 10 लीटर अवैध देसी शराब के साथ हलसी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव से गिरफ्तार किया गया। सदर अस्पताल से मेडिकल जांच के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की गई।
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