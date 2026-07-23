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लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र उनियाल को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में नरेंद्र उनियाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट ने अमर शहीद लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र उनियाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जय सिंह रावत की अध्यक्षता में गोष्ठी में ‘लोकतंत्र में असहमति बनाम असहिष्णुता’ विषय पर विचार किया गया। वक्ताओं ने असहमति को लोकतंत्र की ताकत बताया।

लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र उनियाल को दी श्रद्धांजलि

देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता नरेंद्र उनियाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को अमर शहीद लोकतंत्र सेनानी और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सूत्रधार नरेंद्र उनियाल की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रेसकोर्स स्थित ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने की।वक्ताओं ने कहा कि नरेंद्र उनियाल ने मात्र 29 वर्ष की आयु में पत्रकारिता और जन आंदोलनों में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्हें उत्तराखंड राज्य आंदोलन, गढ़वाल निर्माण विश्वविद्यालय आंदोलन, जेपी आंदोलन के गढ़वाल संयोजक तथा धधकता पहाड़ और जयन्त के संस्थापक संपादक के रूप में याद किया गया। इस अवसर पर ‘लोकतंत्र में असहमति बनाम असहिष्णुता’ विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि असहमति लोकतंत्र की ताकत है, जबकि असहिष्णुता लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक है।

उन्होंने मतभेद के बावजूद मनभेद से बचने और विपक्ष के विचारों का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया।गोष्ठी में डॉ. बीडी शर्मा, भगीरथ शर्मा, ब्रह्मदत्त शर्मा, मीरा रावत, मनोज इष्टवाल, पुष्कर नेगी, अरुण शर्मा, मोहम्मद खालिद, दिगम्बर सिंह पंवार और अमित बडोला समेत कई पत्रकारों ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन सुभाष चंद्र नौटियाल तथा आभार ट्रस्ट अध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने व्यक्त किया।

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