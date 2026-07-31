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कमलेश वर्मा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति ने आगरा में एक टीम का गठन किया है। दिलीप कुमार और विनोद कुमार राठौर ने प्रो. कमलेश वर्मा को अध्यक्ष बनाया। सचिव हिरदेश कुमार और कोषाध्यक्ष विवेक कुमार रजरिया नियुक्त किए गए। अध्यक्ष ने दिव्यांगों की सेवा और योजनाओं के लाभ का वादा किया।

कमलेश वर्मा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी

श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति उत्तर प्रदेश ने आगरा में टीम गठित की। प्रदेशाध्यक्ष दिलीप कुमार और प्रदेश महासचिव विनोद कुमार राठौर ने जिलाध्यक्ष प्रो. कमलेश वर्मा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। सचिव हिरदेश कुमार और कोषाध्यक्ष विवेक कुमार रजरिया को बनाया। अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा करूंगी। हर दिव्यांग को योजना का लाभ दिलवाऊंगी। महामंत्री प्रदीप, प्रचार मंत्री सीताराम, सदस्य मनोरमा, राजकुमार, राहुल देव, प्रकाश चंद, नीरज कुमार आदि पदाधिकारियों की टीम बनाई।

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