रेप केस में नारायण साईं दोषी करार, 30 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया गया। सूरत की सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में सजा का ऐलान 30 अप्रैल को होगा।

Gujarat: Narayan Sai, son of Asaram found guilty in a rape case, by Surat Sessions Court. Sentence to be pronounced on April 30 (file pic) pic.twitter.com/zKLosJBOoG