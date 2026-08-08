खेल : गफ और नाओमी कैनेडियन ओपन के प्री-क्वार्टर में
गफ और नाओमी कैनेडियन ओपन के प्री-क्वार्टर में टोरंटो। चार बार की ग्रैंड स्लैम
गफ और नाओमी कैनेडियन ओपन के प्री-क्वार्टर में टोरंटो। चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका और कोको गफ कनैडियन ओपन के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 11वीं वरीय जापानी खिलाड़ी नाओमी ने तीसरे दौर में बेल्जियम की एलिसे मर्टेंस को 6-1, 6-2 से हराने में सिर्फ 72 मिनट लिए। दूसरी ओर पूर्व यूएस ओपन चैंपियन और चौथी वरीय गफ 29वीं वरीयता प्राप्त मारिया सक्कारी को आसानी से 6-1, 6-4 से शिकस्त दे दी। मेजबान खिलाड़ी लेयला फर्नांडीज ने घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन से फ्रेंच ओपन चैंपियम मीरा एंड्रीवा को 6-1, 6-4 से पराजित किया। एलेक्जेंड्रा एला भी चौथे दौर में पहुंच गई हैं।
उन्होंने गैर वरीयता प्राप्त कैटी मैकनेली पर 6-3, 5-7, 6-4 से जीत हासिल की।
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