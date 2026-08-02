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नंदनी ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद की नंदनी चौहान ने देहरादून में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 48-50 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। कोच ज्योति नागर के अनुसार, नंदनी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर यह सफलता प्राप्त की है। जिला क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

नंदनी ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता

गाजियाबाद, वंदना। सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में नंदनी ने कांस्य पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। देहरादून में सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें नंदनी चौहान ने तीसरा स्थान हासिल किया। महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम की कोच ज्योति नागर ने बताया कि नंदनी ने 48-50 किलोग्राम भारवर्ग में अपने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को चित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि वह रोज स्टेडियम में कई घंटे बॉक्सिंग का प्रशिक्षण लेती है। इससे पहले भी वह कई जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि पर जिला क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने उन्हें शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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