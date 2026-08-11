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मेरठ समेत पूरे एनसीआर की लाइफलाइन बनेगी नमो भारत रैपिड रेल

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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केन्द्रीय सरकार ने बताया है कि नमो भारत आरआरटीएस दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी परिवहन साधन बन गया है। इस सेवा से 3.80 करोड़ यात्री सफर कर चुके हैं और इसकी समय की पाबंदी 99% से अधिक है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष उपाय भी किए हैं।

मेरठ समेत पूरे एनसीआर की लाइफलाइन बनेगी नमो भारत रैपिड रेल

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (नमो भारत आरआरटीएस) दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी परिवहन माध्यम बन चुका है। मेरठ समेत पूरे एनसीआर के लिए नमो भारत रैपिड रेल लाइफलाइन बनेगी। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के बाद अब दिल्ली-अलवर, दिल्ली-पानीपत विशेष प्राथमिकता में है। कार्रवाई तेजी से चल रही है। सांसद अरुण गोविल, जनार्दन मिश्र और मनीष जायसवाल और अन्य सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने नमो भारत प्रोजेक्ट की प्रगति, यात्रियों के आंकड़े और भविष्य की योजनाओं का पूरा विवरण साझा किया है। उन्होंने कहा है कि 82.15 किलोमीटर लंबा देश का पहला नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर फरवरी 2026 से पूरी तरह चालू हो चुका है। इस सेवा के शुरू होने से लेकर अब तक 3.80 करोड़ से अधिक यात्री नमो भारत ट्रेनों से सफर कर चुके हैं। नमो भारत ट्रेनों की पंचुएलिटी (समय की पाबंदी) 99% से अधिक रही है, जो इसे बेहद भरोसेमंद परिवहन साधन बनाती है। उन्होंने यह भी बताया कि रिजनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने पहले चरण में तीन मुख्य कॉरिडोर को प्राथमिकता दी है, जिसमें ​दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (जो पूरी तरह चालू हो चुकी है। अब ​दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर और ​दिल्ली-पानीपत सर्वोच्च प्राथमिकता में है。

भविष्य की योजनाएँ

केन्द्रीय मंत्री ने भविष्य की योजनाओं के संबंध में यह भी जानकारी दी है कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने कई अन्य रूटों के लिए भी अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जमा कर दी है, जिसमें ​दिल्ली से करनाल, ​दिल्ली से बावल और बावल से बहरोड़, ​गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) तक का प्रस्तावित लिंक भी शामिल है। सरकार इन सभी प्रोजेक्ट की जांच करा रही है। वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे।

पर्यावरण, विकास और किराए में छूट

सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि एनसीआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई विशेष कदम उठाए हैं। सभी यात्रियों को बेस फेयर (मूल किराए) पर 35% की सीधी छूट दी जा रही है। साथ ही लॉयल्टी पॉइंट्स का सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे यात्री सफर के दौरान पॉइंट्स कमाकर छूट पा सकते हैं।

पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे नेटवर्क पर कुल 7.8 मेगावाट पीक क्षमता की रूफटॉप सोलर क्षमता लगाई गई है। ​ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) की भी व्यवस्था है। गाजियाबाद और मेरठ के मास्टर प्लान में टीओडी जोन को अधिसूचित कर दिया गया है। दिल्ली में जंगपुरा और सराय काले खां के पास टीओडी नोड्स के लिए इन्फ्लुएंस जोन प्लान तैयार किए गए हैं。

सामान्य प्रश्न

नमो भारत आरआरटीएस की कुल लंबाई कितनी है?
नमो भारत आरआरटीएस की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है।
Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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