मोदी सरकार की इन कैबिनेट समितियों में भी जोड़ा गया राजनाथ सिंह का नाम

मोदी सरकार ने कई कैबिनेट समितियों का गठन किया, जिनमें सिर्फ दो समितियों में को छोड़कर बाकि किसी भी समिति में राजनाथ सिंह का नाम नहीं था। मगर अब ज्यादातर समितियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम जोड़ दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, निवेश और वृद्धि संबंधी कैबिनेट समिति, रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति में जोड़ा गया है। बता दें कि जब रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट समितियों का गठन किया था, तब इसमें राजनाथ सिंह का नाम नहीं था।

इससे पहले बुधवार को जो समितियों का गठन हुआ था, उसके मुताबिक, सुरक्षा मामलों की महत्वपूर्ण समिति में प्रधानमंत्री सहित पांच सदस्य होंगे जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त एवं कॉपोर्रेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हैं।

राजनीतिक मामलों की समिति में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त एवं कापोर्रेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, रेल मंत्री पीयूष गोयल, भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे। इसमें राजनाथ सिंह का नाम आज जोड़ा गया है।

आर्थिक मामलों की समिति में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रसायन मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, वित्त एवं कापोर्रेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं पेट्रोलियम मंत्री धमेर्न्द्र प्रधान शामिल हैं।

Name of Defence Minister Rajnath Singh has been added in Cabinet Committee on Parliamentary Affairs, Cabinet Committee on Political Affairs, Cabinet Committee on Investment & Growth as well as Cabinet Committee on Employment & Skill Development.